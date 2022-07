Un numar de 4.044 de cazuri noi COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din 4.611 de teste. De asemenea, au fost raportate 9 decese. Ministerul Sanatații a revenit la raportarea zilnica, dupa creșterea imbolnavirilor. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV […] The post Crește numarul cazurilor de COVID-19. Peste 4.000 de infectari in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .