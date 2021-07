CREȘTE numărul cazurilor COVID-19, la Cluj. Cele mai multe infectări din ultima vreme

Rata incidenței în acest moment în județul Cluj este de 0,07 cazuri la mai de locuitori.

Au fost efectuate 1.318 teste, din care 379 diagnostic grupe de risc, 444 teste efectuate la cerere și 495 teste rapide. Din acestea, 10 teste au fost pozitive. Pâna în acest moment s-au realizat 580.697 de teste, la nivelul județului Cluj. La ATI se afla internate cinci persoane, iar în spital, sunt 78 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2.

Totalul celor vindecați și externați este de… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 24 de ore, în județul Cluj au fost realizate 1.498 de teste, din care 473 diagnostic grupe de risc, 678 teste efectuate la cerere și 347 teste rapide. Pâna în acest moment, în total s-au realizat 530.378 de teste, la nivelul…

- Totalul numarului de teste este de 1.494, iar pâna în acest moment s-au realizat 501.164 de teste, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul…

- In județul Cluj, au fost descoperite doar 54 de persoane infectate cu COVID-19, din totalul de 1.601 teste efectuate, in ultimele 24 de ore.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidenței pe județul Cluj : 1,46;- In ultimele 24 de ore, 54 persoane au fost confirmate…

- De câteva saptamâni încoace, atât cazurile noi, cât și rata de incidența COVID sunt în continua scadere, înregistrându-se tot mai des episoade de scaderi bruște, în ce privesc cazurile. Totalul numarului…

- Totalul numarului de teste este de 2.064, iar pâna în acest moment s-au realizat 491.436 de teste, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj este de 1,89. …

- Totalul numarului de teste este de 2.135, iar pâna în acest moment s-au realizat 489.372 de teste, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj este de 1,95. …

- Totalul numarului de teste este de 311, iar pâna în acest moment s-au realizat 487.237 de teste, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj este 2,03. În…

- Totalul numarului de teste este de 2.148, iar pâna în acest moment s-au realizat 483.338 de teste, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 2,9. În…