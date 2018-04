Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile militarilor care au lucrat in SRI sunt administrate si platite de Casa de Pensii Sectoriala a SRI. Pensiile speciale administrate de Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI au costat bugetul de stat 585,02 milioane lei in anul 2017, cu 41,5% mai mult decat in anul 2016, reiese din datele pe…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii ianuarie 2018, de 9.041, cei mai multi, 3.459, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.821 lei, din care 12.652 lei cota suportata din bugetul de stat, iar…

- Judecatorii și procurorii cu o vechime intre 20 și 25 de ani numai in aceste funcții se vor putea pensiona și mai devreme de 60 de ani pentru a obține pensiile de serviciu, potrivit Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai multi, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.778 lei, din care 12.601 lei cota suportata din bugetul…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice.De legea nr 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…