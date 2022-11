Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de ajutor pentru sustinerea familiei a scazut usor in aceasta vara. Valoarea alocatiilor platite in luna august pentru sustinerea familiei s-a diminuat cu aproape 10% fata de iulie, respectiv cu peste 2,24 milioane de lei, totalizand 21,307 milioane de lei, potrivit datelor centralizate…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a crescut. Topul județelor cu cei mai mulți beneficiari Numarul beneficiarilor de ajutor social a crescut. Topul județelor cu cei mai mulți beneficiari Datele Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala arata faptul ca numarul beneficiarilor de ajutor…

- La data de 28 septembrie a.c., Politia Romana, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pune in aplicare 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti…

- ANM a emis, luni, un Cod galben de ploi torențiale și vijelii in 19 județe care este valabil pana marți dimineața. Asta in timp ce sudul țarii este sub cod galben de canicula.Un cod galben de furtuni intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana maine dimineața la ora 10:00.In intervalul menționat…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod galben de canicula valabila pana duminica in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ilfov,…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 152.801 persoane in iulie 2022, cu 1.073 mai putini fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- In principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosința complexa) administrate de Administrația Naționala „Apele Romane”, respectiv Hidroelectrica, avem disponibil un volum de 3,03 miliarde de metri cubi de apa fața de 3,45 miliarde cat era la inceputul lunii iulie 2022. Chiar daca rezerva…