312 cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind pentru prima data din 28 mai cand este depașit pragul de 300 de infectari zilnice. Au fost raportate 4 decese, iar numarul pacienților de la ATI a urcat la 86. 74 dintre noile infectari au fost raportate in București. In ultimele 24 de ore au fost facute circa 34.000 de teste. Buletinul de presa: Pana astazi, 10 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.412 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.777 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…