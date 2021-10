Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.115.901, dupa ce au fost raportate peste 2.500 de persoane infectate in ultimele 24 de ore. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța numarul noilor cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și…

- Astazi, 10 septembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 31 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.701 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au…

- Astazi, 9 septembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 23 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.670 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au…

- Peste 2000 de cazuri COVID in Romania, in ultimele 24 de ore. 48 decese noi, 426 pacienți la ATI. Situația din 7 septembrie Au fost inregistrate 2.033 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 7 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, luni erau…

- Astazi, 26 august 2021, in județul Alba au fost raportate 14 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.491 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au fost…

- S-au aflat cifrele din raportarea venita luni, 9 august, de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) cu privire la situația generata de noul coronavirus in Romania. Astfel, din datele ce se regasesc in bilanțul anunțat in aceasta prima zi a saptamanii reiese faptul ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- S-au aflat cele mai nou cifre din raportarea zilnica venita de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) referitor la situația generata de noul coronavirus (COVID – 19) in Romania. Astfel, vineri, 6 august, s-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 230 cazuri noi de persoane infectate cu…

- 62 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul epidemiei a ajuns la 1.081.467, din care pacienți vindecați 1.046.610, potrivit datelor oficiale publicate joi. In intervalul menționat au fost efectuate 11.642 de teste RT-PCR și 13.278 de teste rapide antigenice,…