Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 11 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 774.277 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.236 cazuri noi…

- Ministerul Educației a anunțat ,miercuri care este situația epidemiologica in școli de la aproape o saptamana și jumatate de la reluarea cursurilor fața in fața. Astfel, pana in prezent 1.072 de elevi, profesori sau personaul auxiliar din invațamant au fost confirmați cu noul coronavirus. Astfel, conform…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat datele transmise de unitațile de invațamant in ceea ce privește cazurile COVID. Potrivit situației valabile in 15 februarie, dupa prima saptamana de școala fața in fața, sunt 16 elevi și profesori, inclusiv personal auxiliar, confirmați pozitiv. Aceste…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca, daca incidenta COVID-19 creste in Capitala, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) poate reveni asupra deciziei de vineri, conform careia de luni vor fi relaxate mai

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6621 au fost externate (cu 3 persoane externate in plus fata de ziua precedenta). In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2 decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 480. Referitor la gradul de ocupare al paturilor…

- Rata incidenței a crescut din nou, ajungând la 3,61 de cazuri COVID la mia de locuitori, în ultimele 14 zile. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-a înregistrat un deces al unui pacient confirmat cu coronavirus. Situația…

- In instituțiile de invațamint din capitala sint inregistrate 199 de cazuri de Covid-19. Despre aceasta a anunțat astazi viceprimara municipiului Chișinau, Angela Cutasevici, in cadrul ședinței Primariei. „Ne dorim ca dupa vacanța, copiii sa revina in spațiile școlare. Speram ca acest lucru se va intimpla.…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.340 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…