Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, sambata, de 1,76 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat o valoare de 1,42 la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori. The post Crește incidența imbolnavirilor Covid 19 in București. A atins deja 1,76‰ appeared first on Puterea.ro .