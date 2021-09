Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de Covid din județul Suceava crește de la o zi la alta. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate nu mai puțin de 24 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2, la 2.049 de persoane testate. La raportarea de ...

- Au fost confirmate patru cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 20 august. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (3) și Ighiu (1). Citește și 13 copii care au fost in luna august intr-o tabara la Ighiu, depistați cu…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 13 august. Cazul este la Alba Iulia. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,06 (anterior 0,06). Situația pe localitați – Rata incidenței…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, marți, 10 august. Cazul este la Alba Iulia. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,05 (anterior 0,05). Situația pe localitați – Rata incidenței cazurilor…

- Au fost confirmate doua cazuri noi COVID in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, joi, 29 iulie. Cazurile noi sunt la Sebeș. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,02 (anterior 0,02). Situația pe localitați – Rata incidenței cazurilor…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, joi, 15 iulie. In patru localitați din județ mai erau cazuri active. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,01 (anterior 0,01). Situația pe localitați – Rata…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba vineri, 9 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,03 (anterior 0,02). In 10 localitați din județ mai erau cazuri active. Situația pe localitați – Rata…

- Nu au fost cazuri noi COVID-19 raportate in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba vineri, 2 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,04 (anterior 0,04): Localitate/ populație / rata incidența / cazuri TOP localitați – Rata incidenței…