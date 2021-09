Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns marți in București la 5,57 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca in curand ar putea fi instituite restricțiile care se impun o data cu incidența de 6 la mia de locuitori, printre ele, carantina de noapte și trecerea școlilor in sistem online. Incidența pe sectoare: Sectorul…

- Explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in Capitala, la o zi de la Congresul PNL. 2.559 de cazuri au fost raportate, luni, in Capitala. Și asta dupa ce Direcția de Sanatate Publica (DSP) București a alocat in ultima zi circa 1.400 de cazuri care erau nealocate. Din cele 5.655 de cazuri de COVID-19…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in București a ajuns, marți, la 2,91 la mia de locuitori. Este foarte probabil ca aceasta sa ajunga in curand la cifra 3, moment in care vor intra in vigoare noi restricții. Cea mai importanta, prezentarea ceritificatului de vaccinare pentru acces in restaurante sau la evenimente.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa, a anunțat luni Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, precizand ca pe primul loc este Capitala cu peste 26.000 de elevi vaccinați. Secretarul de…