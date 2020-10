CREȘTE, ÎN CONTINUARE, NUMĂRUL COPIILOR SIBIENI INFECTAȚI! In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2332 de persoane, dintre care 2193 adulți. Numarul copiilor infectați crete din nou, ajungand pina sambata, 3 octombrie la 139, ceea ce inseamna intre trei teste pozitive in ultimele 24 de ore la categoria de varsta 0-18 ani. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

