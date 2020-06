Stiri pe aceeasi tema

- Creste dramatic numarul infectatilor si a deceselor din cauza COVID 19. Ne-am relaxat prea mult dupa scaderea numarului de cazuri, iar consecintele se vad. Spitalele sunt din nou pline si, de aproape o saptamana, cifrele cresc in fiecare zi, cu fiecare restrictie eliminata. Presedintele Iohannis spune…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 22.760 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 345 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 1.451 de decese, iar 16.117 de persoane s-au vindecat. Numarul pacientilor internati…

- Spitalele COVID ar putea reveni la un program normal de internari si consultatii. DSP, obligata sa evalueze situatia cazurilor internate. Ministerul Sanatații a cerut astazi direcțiilor de sanatate publica sa evalueze de urgența situația in spitalele care asigura asistența medicala pacienților testați…

- Doua persoane au fost testate pozitiv, iar mai multi angajati au fost trimisi acasa. Asta dupa ce au intrat in contact cu un coleg de munca, infectat cu COVID-19. Ancheta epidemiologica care se desfasoara...

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus si cel al deceselor cauzate de COVID-19 creste constant in tarile vecine Romaniei, autoritatile medicale de la Sofia anuntand miercuri seara ca in curand va incepe testarea in masa a cetatenilor bulgari, noteaza Agerpres. In Ungaria numarul cazurilor…

- Numarul de noi infectari cu coronavirus a crescut cu 270, ajungandu-se duminica la un total de 11.897 de cazuri in Austria, care a raportat insa mai multe recuperari decat pacienti nou diagnosticati si un numar in scadere de persoane la terapie intensiva, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . Duminica…

- In toate cazurile de infectare cu COVID-19 identificate in judet, medicii epidemiologii din cadrul DSP Alba au demarat anchete epidemiologice privind stabilirea contacților. Conform procedurii, contactii direcți ai unei persoane depistate pozitiv se izoleaza, contactii direcți care prezinta simptomatologie…

- Ludovic Orban s-a incurcat in declaratii si a spus ca vrea sa creasca riscul de infectare a medicilor. In timp ce spunea care au fost obiectivele abordate in sedinta de la Ministerul Sanatatii, Ludovic...