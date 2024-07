Stiri pe aceeasi tema

- "La MF nu s-au purtat niciun fel de discutii pentru ca impozitul pe venit sa creasca la 16%, nici pentru cresterea TVA din 2025. Comisia Europeana nu a dat un verdict pe planul de ajustare a deficitului, pentru ca noi nu am prezentat inca un astfel de plan. Asa cum am subliniat ieri (marti, n.r.), abia…

- Romania trebuie sa iasa din procedura de deficit excesiv, iar strategia propusa de țara noastra este o ajustare pe 7 ani. Comisia Europeana urmeaza sa propuna recomandarile, avand in vedere ca și alte 7 state aflate in aceasta situație, a anunțat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, marți seara, dupa…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat marți, la Digi24 , ca e-Factura se amana cu un an pentru asociațiile de proprietari. Boloș a fost intrebat daca asociațiile de proprietari vor avea probleme cu e-Factura. „A fost pana in 1 iulie 2025 pentru activitațile economice, au fost scutite in continuare…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat vineri, intr-o postare pe Facebook, finalizarea reorganizarii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), care, potrivit acestuia, „va duce lupta antifrauda la un alt nivel”. „Am finalizat reorganizarea ANAF, care va duce lupta antifrauda la un alt…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca a fost finalizata reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care, spune el, „va duce lupta antifrauda la un alt nivel”.

- Ministrul Finanțelor a anunțat! Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va duce lupta antifrauda la un alt nivel iar acest amplu proces este un pas crucial pentru a ne asigura ca ajungem sa colectam eficient acei bani care trebuie sa mearga catre investitii sau functionarea institutiilor…

- Radu Burnete, directorul Confederatiei Patronale Concordia, critica deciziile economice luate de Guvern și atrage atenția ca, de fapt, deficitul nu scade, cum susțin guvernanții, ci crește. Reprezentantii Concordia s-au intalnit marti cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos. "Concordia a avut ieri (marti,…

- Deputatul Adrian Axinia, vicepresedinte al AUR, a declarat, marti, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos, ar trebui sa fie anchetat de Parchetul General, pe motiv ca a furnizat informatii „false” referitoare la deficitul bugetar in 2023. „Marcel Bolos a raportat in 2023 ca anul s-a incheiat cu un deficit…