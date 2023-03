In perioada martie-aprilie 2023, SOMA și ADIS Bacau vin in intampinarea solicitarilor UAT-urilor rurale din Zona 1 Bacau, dubland numarul de colectari a deșeurilor reciclabile, din poarta in poarta, de la una la doua colectari pe luna. Astfel, se va proceda la efectuarea celor doua colectari a deșeurilor reciclabile in satele și catunele din fiecare […] Articolul Crește frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile din comune apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .