- De la ultima raportare, la nivel national 544 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 15.305 de teste RT-PCR si 23.883 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 126 pacienti. Pana astazi, 17 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.088.053 de cazuri…

- Potrivit celei mai recente raportari a autoritaților, in Timis, in ultimele 24 de ore, zece persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 813 teste, dintre care 509 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,18, in usoara crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 0,17. Dintre…

- De la ultima raportare, la nivel national 255 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.305 de teste RT-PCR si 16.826 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 73 de pacienti. Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.711 cazuri de…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, opt persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.150 de teste, dintre care 521 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,09, in crestere fata de ziua precedenta cand a fost 0,07. In ultimele 24 de ore, in județ, opt persoane au fost confirmate…

- De la ultima raportare, la nivel national 175 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.544 de teste RT-PCR si 16.778 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 43 de pacienti. Pana astazi, 27 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.551 de cazuri…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, trei persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.511 de teste, dintre care 619 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,04, la fel ca in zilele precedente. In ultimele 24 de ore, in Timis, potrivit raportarilor autoritaților, trei persoane au…

- De la ultima raportare, la nivel national 164 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 10.475 de teste RT-PCR si 6.270 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 391 pacienti. Pana astazi, 2 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.142 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 241 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 18.062 de teste RT-PCR si 8.723 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 410 pacienti. Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.978 de cazuri…