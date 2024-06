Crește economia – curge și petrolul OPEC și-a menținut prognoza privind o creștere relativ puternica a cererii globale de petrol in acest an, in pofida unui consum mai mic decat se aștepta in primul trimestru. Cererea mondiala de aur negru va crește cu 2,25 milioane de barili pe zi (bpd) și cu 1,85 milioane de bpd in 2025. Ambele previziuni au […] The post Crește economia – curge și petrolul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

