Creşte durata medie de viaţă profesională a românilor, dar rămâne cea mai mică din UE Romania este la coada clasamentului UE privind durata medie estimata a vietii profesionale pentru tinerii de 15 ani. Potrivit datelor Eurostat, durata medie a vietii profesionale in UE a fost de 36,9 ani in 2023, in timp ce Romania este pe ultimul loc, cu 32,2 ani, cu aproximativ patru si ani jumatate mai mica decat […] The post Creste durata medie de viata profesionala a romanilor, dar ramane cea mai mica din UE appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

