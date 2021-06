Stiri pe aceeasi tema

- Noi violențe in Donbass. Un militar ucrainean a murit in urma unui schimb de focuri de arma cu separatistii. Noaptea trecuta, acordul de pace a fost incalcat de tocmai noua ori. Vineri seara si separatistii au anuntat pierderi. Cinci militari prorusi au fost impuscati mortal.

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Ostilitațile cresc brusc in estul Ucrainei. Armata ucraineana a declarat ca un soldat a fost ucis duminica și un altul grav ranit in focul de artilerie din partea rebelilor separatisti susținuți de Rusia, informeaza Associated Press. „In zona operațiunii Forțelor Comune, formațiunile armate…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a deplasat in vizita in estul Ucrainei, in contextul desfașurarii de trupe ruse la granița și a accentuarii tensiunilor dintre Rusia pe de-o parte și Ucraina și NATO pe de alta. Zelenski a spus ca armata ucraineana face tot posibilul pentru respectarea armistițiul…

- (sursa foto: Facebook\ Ministerul rus al Apararii) Rusia si Ucraina au declansat recent un masiv razboi informational, pe fondul miscarilor de trupe din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk, teritorii ucrainene ocupate de militii sprijinite de Federatia Rusa in 2014. Mai bine de 13.000 de morti,…

- Ucraina iși dorește sa devina cat mai rapid membra NATO – o spune președintele acestei țari, Volodimir Zelenski, care a cerut conducerii alianței sa grabeasca procedura de aderare, conform The Moscow Times. Președintele ucrainean este de parere ca intrarea in NATO este singura modalitate prin care poate…

- Tensiunea in Donbas - scena unui conflict armat inca din 2014 intre fortele proguvernamentale ucrainene si rebeli separatisti sustinuti de Rusia - s-a amplificat odata cu acuzatiile reciproce intre Kiev si Moscova de mobilizare a trupelor si de pregatiri pentru o posibila ofensiva, provocand ingrijorarea…