- Pana marti, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Conform situatiei facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 2 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 53.186 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 27.592 de pacienti au fost declarati vindecati si 4.777 de pacienti asimptomatici au fost…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Numarul infectarilor cu COVID-19, in Romania, se mentine RIDICAT: 1.225 cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Bilanțul total ajunge la 52.111 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, sambata, 1 august, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite miercuri ca 1.182 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana miercuri,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat noile date legate de evolutia epidemiei de coronavirus.Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .25.373 de pacienti au fost declarati vindecati si 3.106 pacienti…

- Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Șapte noi cazuri de coronavirus au fost descoperite in ultimele 24 de ore, in Timiș, dupa ce ieri nu fusese depistat niciun nou infectat. In Romania numarul contaminarilor se menține mare – au fost descoperite alte 416 persoane care au COVID-19.

- Șase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, informeaza miercuri dimineața Grupul de Comunicare Strategica. Numarul deceselor a ajuns la 1.360. Deces 1356. Barbat, 71 ani, județ Suceava. Data confirmare: 20.05.2020. Data deces: 09.06.2020. Comorbiditați: Infarct cerebral datorat ocluziei sau…