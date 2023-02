Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul cazurilor de gripa, pneumonii și infecții respiratorii in Alba. Un deces la categoria de varsta peste 65 de ani A scazut numarul cazurilor de gripa și infecții respiratorii acute in Alba, potrivit situației transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba. A fost inregistrat insa…

- DSP Alba: Cazurile de gripa raportate in ultima saptamana, in creștere cu 81%. Situația pneumoniilor și infecțiilor respiratorii In saptamana 16-22 ianuarie, in județul Alba au fost raportate 138 de cazuri de gripa, in creștere cu 81,6% fața de saptamana anterioara, potrivit datelor transmise de catre…

- ALBA: Creștere accelerata a cazurilor de gripa, pneumonii și infecții respiratorii. Situația imbolnavirilor la copii și adulți Numarul cazurilor de gripa, pneumonii și infecții respiratorii acute este in continua creștere in județul Alba. Din datele Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, imbolnavirile…

- Situația cazurilor de GRIPA și infecții respiratorii din Alba in ultima saptamana: Copiii și tinerii, cei mai afectați Situația cazurilor de GRIPA și infecții respiratorii din Alba in ultima saptamana: Copiii și tinerii, cei mai afectați In ultima saptamana, la nivelul județului Alba au fost inregistrate…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș a informat, dupa „raportarea de catre toți furnizorii de servicii medicale a cazurilor de infecții acute respiratorii”, ca in ultima saptamana (10 – 17 ianuarie) in județ au fost inregistrate 287 cazuri de gripa cu 48 de internari. Statistica arata o creștere…

- Explozie de cazuri de GRIPA in Alba. Cat a crescut numarul imbolnavirilor in județ. Situația prezentata de DSP S-au inmulțit cazurile de gripa și infecții respiratorii acute, dar și pneumonii, in județul Alba. Direcția de Sanatate Publica (DSP) transmite situația actualizata. In saptamana 2-8 ianuarie,…

- Incepand de ieri, 9 ianuarie, copiii s-au intors in colectivitate dupa vacanta de iarna, iar Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a transmis in acest context al starii de alerta epidemiologica o serie de recomandari pentru a limita raspandirea infectiilor respiratorii si a cazurilor de gripa. Astfel,…

- ALBA: 17 cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 7 decembrie Au fost inregistrate 17 cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), miercuri, 7 decembrie. Numarul este…