Crește datoria publică. România, forțată de UE să garanteze cu 60 milioane de euro împrumutul pentru Ucraina Deficitul bugetar al țarii se va adanci și mai mult dupa ce UE a decis ca Romania sa garanteze cu 60 de milioane de euro imprumutul pentru Ucraina. Suma va fi trecuta la datoria publica și va fi executata in momentul in care Ucraina nu iși va plati ratele, fapt care a fost deja anticipat […] The post Crește datoria publica. Romania, forțata de UE sa garanteze cu 60 milioane de euro imprumutul pentru Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

