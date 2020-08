Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile pentru litoralul bulgaresc au crescut foarte mult in ultimele zile, in special cu ocazia perioadei de Sf. Maria și nu numai. Au fost cazuri cand hotelurile au primit sute de rezervari zilnic și au dublat gradele de ocupare de la o zi la alta. Motivul este acela ca turiștii s-au relaxat dupa…

- Vanzarile pentru litoralul bulgaresc au crescut foarte mult in ultimele zile, in așteptarea minivacanței de Sf.Maria, existand cazuri cand hotelurile au primit sute de rezervari zilnice, dubland gradul de ocupare de la o zi la alta.O familie cu un copil poate petrece un sejur la 4 stele cu 500 euro,…

- Industria turismului din Bulgaria resimte din greu urmarile pandemiei de coronavirus.De exemplu, numarul turiștilor care veneau din Romania, pe litoralul bulgaresc a scazut cu aproape 70% fața de anul trecut, iar criza acestei ramuri a economiei continua sa se agraveze, dupa cum spun angajații…

- Hotelierii de pe litoralul bulgar au pregatit prețuri „nepermis” de mici pentru hotelurile de 4 și 5 stele care ofera și all inclusive, in septembrie, in condițiile in care masurile de precauție luate in Grecia i-au facut pe mulți romani sa renunțe sau sa reprogrameze vacanțele.„Faptul ca…

- Statiunile de pe litoralul romanesc inregistreaza, in medie, un grad de ocupare de putin peste 50% in timpul saptamanii. Redeschise de aproximativ trei saptamani, hotelurile si localurile de aici se dezmortesc dupa socul provocat de blocarea activitatii cauzata de pandemie. Noile masuri au fost implementate…

- Am avut luni de zile in care prețurile la motorina sau la benzina au scazut constant. In ultima perioada insa, scumpirile sunt la ordinea zilei. Barilul de petrol la nivel internațional este mai scump și asta se simte la pompa.