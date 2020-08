Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Obstetrica Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea” Brașov anunța ca, incepand de astazi, 29 iulie, programarile pentru teste Covid-19 se fac doar online, pe site-ul unitații spitalicești. Reprezentanții maternitații Brașov menționeaza ca nu se accepta mai multe persoane pe o singura programare,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca Romania inca se afla pe ‘o ascensiune usoara’ a infectarilor cu noul coronavirus, pe fondul relaxarilor si nerespectarii regulilor. ‘Inca suntem pe o ascensiune usoara si va trebui sa ne obisnuim doua saptamani sa gestionam aceasta crestere care…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 397.563 de teste. Astfel, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 11.835 de teste, dintre care 165 au avut rezultat pozitiv.Pana astazi, 27 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Autoritațile din orașul chinez Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, ar fi efectuat 6,5 milioane de teste Covid-19 in doar 9 zile, potrivit presei de stat. Aceasta testare masiva in timp record ar fi avut loc in incercarea de a preveni un al doilea val de infecții, informeaza CNN .

- "A crescut semnificativ numarul de teste pe zi. Vreau sa va spun ca media ultimelor sapte zile este de 9.021 de teste pe zi. Am sa va dau o comparatie, numarul de teste din Franta pe zi. In perioada 1-7 mai in Franta s-au efectuat aproape 20.000 de teste pe zi. Aici trebuie sa tinem cont ca Romania…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| DSP Alba primește noi echipamente necesare activitații de diagnosticare COVID-19: Investiția de 140.000 de lei va crește volumul de lucru, capacitatea de testare și stocare a probelor Noi echipamente necesare activitații de diagnosticare COVID-19 au intrat azi, 8 mai, in dotarea…

- Conform unui studiu recent realizat de Hotnews.ro, Romania s-ar afla cu mult sub capacitatea de testare anunțata de Ludovic Orban. Daca premierul a lasat sa se ințeleaga ca Guvernul a reușit creșterea capacitații de testare la 15.000 de teste Covid pe zi, jurnaliștii au descoperit ca, cel mai adesea,…