Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani a fost ucisa si alte 22 de persoane au fost ranite, intre care cinci copii, in urma caderii unei rachete rusesti in apropierea orasului Dnipro, in centrul Ucrainei, a anuntat duminica guvernatorul regional.

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.

- O explozie in apropierea orasului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o locuinta cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii se ocupa cu scoaterea locuitorilor care se mai afla sub daramaturi, a anuntat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters. Conform…

- O explozie produsa in apropiere de orasul Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o cladire de locuinte cu doua etaje, ranind 20 de persoane, intre care cinci copii. Salvatorii fac eforturi ca sa ii scoata pe locatari de sub daramaturi, afirma guvernatorul regional, citat de Reuters.

- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi, a anunțat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters,…

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și 15 ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și 15 ranite in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clinici din orașul Dnipro, in estul Ucrainei, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.„Teroriștii ruși iși confirma inca o data statutul de luptatori impotriva a tot ceea ce…

- Dupa ce rușii au bombardat un spital din Dnipro, in estul Ucrainei, bilantul este de un mort și 15 raniți. Doi copii, de 3 și ani, se numara printre raniți, potrivit Reuters . Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a declarat ca autoritațile lucreaza pentru a salva alte persoane…