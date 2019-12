Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana anunța un bilanț SUMBRU in acest sfarșit de an. Pe soselele din Romania au murit 34 de oameni și de doua ori mai mulți au fost raniti grav in accidente rutiere, in doar CINCI zile! Politistii au retinut aproape 500 de permise de conducere si au dat amenzi de peste 2,3 milioane de lei…

- Pilotul expert in conducere defensiva, Titi Aur a declarat, la Digi24, ca in ziua de Craciun au murit mai mulți oameni decat media zilnica, cel puțin 7 pana la ora transmiterii acestei știri, iar motivul nu este neaparat drumul rau sau vremea urata, ci șoferul care nu a facut ceea ce trebuie. Aceste…

- Cel putin 16 persoane au murit si alte peste 90 au fost ranite marti intr-un incendiu precedat de o explozie, la o uzina industriala din nordul orasului Khartoum, capitala sudaneza, potrivit unor surse medicale si unor martori oculari, informeaza AFP.Un fum negru si dens a putut fi vazut pe…

- Saptesprezece persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui accident de autocar produs in nordul Marocului, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Autocarul s-a rasturnat duminica seara, din cauze ramase inca necunoscute, in apropierea…

- Situația ramane dramatica in Albania. Salvatorii din Romania, alaturi de cei din Albania, continua cautarile oamenilor prinși sub daramaturi. Bilanțul este sumbru, peste 30 de morți, dupa cel mai puternic sesim din ultimii 40 de ani in regiune.

- O ambuscada asupra unui convoi care transporta angajati ai unei companii miniere canadiene in estul Burkinei Faso a facut miercuri cel putin 37 de morti si 60 de raniti, fiind vorba de cel mai sangeros atac inregistrat in aceasta tara de la inceputul violentelor jihadiste in urma cu aproape cinci…

- Zeci de mii de salvatori din Japonia cautau înca supravietuitori luni, la doua zile dupa ce puternicul taifun Hagibis a lovit centrul si estul tarii, lasând în urma sa cel putin 35 de morti, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc in aceasta dupa-amiaza intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași, Romania. La cateva minute distanța, un alt accident a avut loc in acleași loc. De aceasta data a fost implicata o autospeciala…