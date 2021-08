Crește bilanțul puternicului seism din Haiti Potrivit celor mai recente cifre – inca provizorii – date publicitații de Protecția civila naționala, puternicul seism produs sambata trecuta in Haiti s-a soldat cu 2.189 morti, 12.000 raniți și 332 disparuți. Joi continuau operațiunile de salvare. Sute de mii de sinistrați așteapta ajutor, mulți dintre ei continuand sa traiasca sub aer liber, loviți de […] Articolul Crește bilanțul puternicului seism din Haiti apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

