Crește bilanțul morților după incendiul de la Matei Balș Bilanțul morților printre pacienții Institutului Matei Balș, grav afectat de un incendiu, in urma cu cinci zile, a ajuns la noua. Ministerul Sanatații afirma ca o femeie de 70 de ani, care era in stare grava, intubata, și-a pierdut viața dupa ce a fost transferata la Spitalul Dimitrie Gerota. Anchetatorii vor cere expertize medico-legale pentru […] The post Crește bilanțul morților dupa incendiul de la Matei Balș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient de la Institutul “Matei Bals”, care era internat la un etaj superior al pavilionului afectat de incendiul de vineri si care a fost transferat intr-o sectie ATI a acestei unitati sanitare, a murit duminica dimineata, a informat Ministerul Sanatatii, citat de Agerpres. “Este vorba despre o…

- Trei pacienti sunt intubati si unul se afla in stare grava, conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii referitor la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul “Matei Bals” si care au fost transferati in alte unitati sanitare. Ministerului Sanatatii a comunicat…

- Numarul celor care și-au pierdut viața in incendiul de la Institutul Matei Balș a ajuns la 5. Potrivit Antena 3, trupul carbonizat al unei persoane a fost descoperit cu cateva momente in urma. Situția a fost atat de grava, incat pacientul nu a fost identificat in prima faza. Potrivit unor surse ale…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…

- Ministerul Sanatații a spus care este diferența dintre vaccinul produs de Pfizer și cel produs de Moderna. “Conform prospectelor elaborate de producatori, precum si opiniilor medicilor, singurele criterii pentru alegerea unui tip sau altuia de vaccin, daca ne referim la Pfizer si Moderna, sunt cele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa intalnirea de lucru de la Ministerul Sanatații, ca va fi elaborat un plan de conformare pe care managerii de spitale vor trebui sa-l respecte. Cheltuielile din acest plan ar putea fi facute prin finanțari europene nerambursabile. Ludovic Orban a precizat…

- Aproximativ 2.500 – 2.700 de medici din Romania nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19 din cauza problemelor de sanatate, a afirmat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cadrul conferinței de presa in care au fost anunțate noile restricții impuse…

- O persoana bolnava de coronavirus poate reprezenta un pericol pentru populație timp de pana la 20 de zile, a declarat Vladimir Chulanov, specialist-șef in boli infecțioase de la Ministerul Sanatații din Rusia. “In severitate ușoara pana la moderata, virusul este eliberat in decurs de 10 zile de la apariția…