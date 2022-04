Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.200 de cadavre ale civililor au fost descoperite in Regiunea Kiev, cadavrele celor uciși de armata rusa au fost deja descoperite de oamenii legii in localitațile Bucha, Irpin, Borodianka. Vineri a fost descoperita o noua groapa comuna in Bucha, a anunțat comisarul ucrainean pentru drepturile…

- Dupa vizita oficiala efectuata la Kiev, premierul Romaniei Nicolae Ciuca a declarat ca Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru fiecare crima si actiune din Ucraina. „Multumesc pentru invitatia de a vizita Ucraina in aceasta perioada de lupta eroica a poporului ucrainean pentru a respinge agresiunea…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au fost marți intr-o vizita oficiala in Ucraina. Cei doi s-au intalnit la Kiev cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme, apoi au vizitat doua dintre cele mai bombardate orașe de langa capitala…

- „Sa vada la ce a dus politica de concesii catre Rusia in 14 ani”, a transmis liderul Ucrainei intr-un mesaj video publicat pe contul de Telegram de Anton Gerashchenko, consilier al Ministerului de Interne de la Kiev.Zelenski a mai spus ca este timpul ”ca aceste crime de razboi ale armatei ruse sa fie…

- Ministerul rus al Apararii a distribuit pe contul sau oficial de Telegram o postare in care se susține ca imaginile și știrile cu civilii morți și lasați pe strazi la Bucha sunt false. Postarea spune chiar ca in unul dintre clipurile de pe rețelele de socializare cadavrele se mișca, relateaza BBC.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis joi noaptea un nou mesaj sfidator la adresa Rusiei, la doua saptamani dupa ce țara sa a fost ivadata și orașele principale sunt bombardate neincetat. Rușii acuza Statele Unite ca au laboratoare secrete de dezvoltare a armelor chimice in Ucraina,…

- Potrivit The Kyiv Independent , Ucraina se așteapta la incetarea temporara a focului in cursul zilei de astazi pentru a evacua civilii din 10 orașe.Rutele includ Energodar și Mariupol catre Zaporizhzhia, Sumy - Poltava, Izium - Lozova, de la Volnovakha la Pokrovsk, de la Vorzel, Borodianka, Bucha, Irpin…

- Primarul orașului Irpin din regiunea Kiev a primit aseara, 7 martie la ora 17:58 un mesaj din partea militarilor ruși cu amenințari la adresa sa și cu propunerea de a preda orașul. Despre aceasta primarul Alexandr Markushin a anunțat pe canalul de Telegram. În mesaj, invadatorii sugereaza…