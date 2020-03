Este vorba despre medici din secțiile: UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și Ortopedie. In momentul de fața aceștia sunt internați in Secția de Boli Infecțioase a spitalului, scrie realitateadesuceava.net. „In magazia Spitalului Județean Suceava exista in momentul de fața aproximativ 725 de kituri de echipamente medicale care vor fi repartizate pe secții și vor fi utilizate conform planului de masuri pentru pregatirea spitalului in contextul pandemiei, a precizat Mircea Macovei, directorul medical al Spitalului Județean Suceava.