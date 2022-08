Creşte amenda pentru şoferii care circulă fără rovinietă Amenda pentru soferii care circula fara rovinieta este, de sambata, mai mare. In cazul autoturismelor, valoarea acesteia este acum cuprinsa intre 275 si 550 de lei, iar pentru vehiculele de transport marfa de pana la 12 tone este de pana la 11.900 de lei. Din 2010 pana in prezent, cuantumul amenzilor a ramas la acelasi nivel, in timp ce cuantumul tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, exprimat in lei, a crescut cu aproape 20%, sustin initiatorii Legii 241 din 20 iulie 2022. Rador/FOTO imagine ilustrativa Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

