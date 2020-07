Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului pentru șoferii din Romania! Poliția Romana tocmai a anunțat, prin intermediul unui mesaj oficial, ca anumite amenzi vor crește considerabil incepand cu sambata, 25 iulie 2020.

- Incepand de astazi, 25 iulie 2020, intra in vigoare noua lege cu privire la amenzile aplicate celor care parcheaza in mod ilegal pe locurile destinate persoanelor cu handicap, conform automarket.ro. Pana in prezent, amenda minima era de 1.000 de lei, iar cea maxima de 2.000 de lei. Conform noii legi,…

- Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu handicap este pedepsita in prezent cu amenda cuprinsa intre 1.000 lei și 2.000 lei, insa acest lucru nu impiedica numeroși șoferi sa foloseasca aceste locuri chiar daca nu au acest drept. Autoritațile au anunțat inca din anul 2018 un proiect de lege pentru…

