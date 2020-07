Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, pe raza unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat 73 de misiuni. Cele 94 de efective au procedat la verificarea persoanelor aflate in evidențe cu privire la respectarea…

- Coronavirus 30 iunie 2020 in Maramureș. Numarul cazurilor a crescut din nou! Vezi cate persoane au fost vindecate și externate La Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș sunt centralizate informații referitoare la trei locații de carantinare. Se afla in izolare la domiciliu…

- Creste numarul cazurile de COVID-19 de la Spitalul Municipal din Sighetu Marmatiei. Sunt confirmate ca fiind infectate 38 de persoane, personal medical si pacienti, din care 18 pacienti din spital, au fost descoperiti pozitiv in ultimile 24 ore. In judet a fost inregistrat, in Pandemie, cel mai mare…

- Creștere alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19 in Maramureș .Vezi cate persoane au murit din cauza COVID-19 in județ La Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș sunt centralizate informații referitoare la trei locații de carantinare. Se afla in izolare la domiciliu…

- Crește ingrijorator numarul de cazuri de coronavirus in Maramureș .Vezi cate persoane au murit din cauza COVID-19 in județ Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș are date centralizate cu privire la trei locații de carantinare. Se afla in izolare la domiciliu 2480 cetațeni,…

- La data de 24 iunie, in județul Maramureș au mai ramas 27 persoane internate și aflate sub tratament medical in urma infectarii cu coronavirus. Pana acum, 116 persoane au fost vindecate și externate, in timp ce șase persoane au decedat, din totalul celor 149 de persoane confirmate cu covid, conform…

- Coronavirus in Maramureș. 119 persoane confirmate cu COVID 19 in județ.Vezi cate persoane au fost vindecate Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș are date centralizate cu privire la trei locații de carantinare. Se afla in izolare la domiciliu 3008 cetațeni, statistica…

- La data de 9 iunie, in județul Maramureș mai exista internate in spital 15 persoane infectate cu coronavirus, anunța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Din totalul de 109 persoane confirmate pana acum, 89 au fost vindecate și externate, in timp ce alte cinci persoane au decedat in urma infectarii…