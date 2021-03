Crește alarmant numărul infectărilor cu coronavirus. Cinci județe au intrat în scenariul roșu Pana astazi, 4 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 816.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 749.673 de pacienți au fost declarați vindecați. Ce vedete AU FURAT alaturi de Beatrice Rancea. Nume grele, in dosarul fraudei de la Opera din Iași In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. ALERTA! A murit la o zi dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID -19. Reacția autoritaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

