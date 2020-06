Creșele și grădinițele, în etapa post-COVID 19: recomandările inspectorilor de sănătate Redeschiderea creșelor, gradinițelor și after-school-urilor, in contextul starii de alerta impusa de infecția cu virusul SARS-CoV-2, vine cu recomandari din partea specialiștilor in sanatate publica. Cei de la DSP Timiș avertizeaza ca momentul redeschiderii unitaților de invațamant preșcolar se suprapune cu alergiile și virozele care apar in sezonul cald și care pot da simptome asemanatoare […] Articolul Creșele și gradinițele, in etapa post-COVID 19: recomandarile inspectorilor de sanatate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua alerta a fost emisa la nivel global de Organizația Mondiala a Sanatații. Virusul Nipah ar putea avea efecte mult mai devastatoare decat temutul COVID-19. Prescurtat NIV, virusul a fost localizat in Malaezia in anul 1998, iar OMS a emis o alerta pentru toata planeta din cauza unui nou focar…

- Spitale dedicate exclusiv pacienților Covid din Timiș au ramas aproape goale și nu au mai putut interna pacienți in ultima perioada. Ministerul Sanatații a cerut astazi direcțiilor de sanatate publica sa evalueze de urgența situația in spitalele care asigura asistența medicala pacienților testați pozitiv…

- Specialistii in boli infectioase de la Institutele Nationale de Sanatate si Cercetare pentru Cancer Fred Hutchinson din Statele Unite spun ca sansele de a dezvolta un vaccin pentru Covid-19 pana in ianuarie sunt o provocare extrem de ambitioasa, dar este posibila, scrie CNN.„Totul va trebui…

- Apple și Google au anunțat miercuri lansarea unei tehnologii prin care poți fi notificat pe telefonul mobil daca ai fost în apropiere ori în contact cu persoane confirmate pozitiv cu boala COVID-19, pastrând confidențialitatea datelor. Scopul este ca noua tehnologie sa fie folosita…

- Inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) vor declanșa ample acțiuni de control pentru verificarea masurilor instituite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sunt vizate mai multe domenii de activitate: sanatate, educație, munca, cultura, economic, transport, agricultura…

- Dr. Andreea Moldovan, medic primar de boli infecțioase și medic specialist epidemiolog la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov a acordat, recent, un interviu platformei media Hotnews, prilej cu care a vorbit atat despre modul de raspandire al noului coronavirus, cat și despre masurile de siguranța…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…

- Continua seria neagra a deceselor in Romania, in cazul celor infectați cu COVID-19. Romania ajunge la 46 de decese, iar ultimele doua cazuri sunt din Timiș. A murit un barbat de 57 de ani din Timiș, caruia i s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in 27 martie, iar rezultatul testarii a fost confirmat…