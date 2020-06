Creșele, grădinițele și afterschool-urile, ÎNCHISE! Cine decide deschiderea lor: Guvernul a anunțat noi masuri de relaxare, incepand de azi. Printre ele, și deschiderea creșelor, gradinițelor și afterschool-urilor. Totuși, azi, acestea sunt INCHISE! In ce condiții s-ar putea deschide și cine decide acest lucru: O noua etapa de relaxare a intrat in vigoare incepand de azi. LIBER la evenimente, piscina și afterschool-uri din 15 iunie! Ce alte „libertați” vom mai avea: Printre lucrurile care se accepta incepand de azi se numara și redeschiderea creșelor, gradinițelor și afterschool-urilor. Doar ca acestea inca sunt INCHISE. Deschiderea lor depinde de mai mulți factori, decizia… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, ministrul Educației, Monica Anisie, și-a aratat iar clasa profesorala si politica deopotriva, pentru ca niciodata nu-si asuma nimic in calitatea pe care o are de diriguitor al invațamantului in vreme de pandemie. Clasa de profesor cu ștaif a rasarit din nou prin doua dezacorduri grave. Prin…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a anunțat duminica, 14 iunie, ca deocamdata nu se pot deschide cresele, gradinitele si afterschool-urile. Deși Hotararea de Guvern publicata vineri in Monitorul Oficial prevede ca deschiderea creșelor , gradinițelor și after school-urilor este permisa din 15 iunie,…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat, la Digi 24, ca in momentul in care normele metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial, se vor deschide aceste unitați de invațamant particular. "Pentru unitațile de invațamant de stat, deja am anunțat ca incepand de astazi se pot depune…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, duminica, intr-o conferința de presa, ca afterschool-urile, gradinițele și creșele nu se redeschid luni, odata cu noul val de relaxari anunțat de autoritați, pentru ca „nu exista norme”. „Normele de revenire in cadrul creșelor și gradinițelor, precum și…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, duminica, intr-o conferința de presa, ca afterschool-urile, gradinițele și creșele nu se rededeschid luni, odata cu noul val de relaxari anunțat de autoritați, pentru ca „nu exista norme”. „Normele de revenire in cadrul creșelor și gradinițelor, precum…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, duminica, intr-o conferința de presa, ca afterschool-urile, gradinițele și creșele nu se rededeschid luni, odata cu noul val de relaxari anunțat de autoritați, pentru ca „nu exista norme”.„Normele de revenire in cadrul creșelor și gradinițelor,…

- Guvernul anunta vineri ca gradinițele, cresele și afterschool-urile se pot redeschide, de luni, 15 iunie, insa ministrul Educatiei a precizat astazi ca aceste unitati nu vor fi deschise de maine, pentru ca normele de securitate și igiena nu au fost finalizate."Normele de revenire in cadrul creșelor…

- Deși Hotararea de Guvern publicata vineri in Monitor prevede ca deschiderea creșelor, gradinițelor și after school-urilor este permisa din 15 iunie, atat la stat cat și la privat, Monica Anisie a declarat ca aceste unitați de invațamant preșcolar nu pot fi deschide decat in momentul in care exista…