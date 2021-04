Stiri pe aceeasi tema

- Cele 13 creșe de stat aflate in subordinea Primariei Timișoara iși redeschid porțile de saptamana urmatoare. Reprezentanții municipalitații spun ca i-au anunțat pe parinți prin aplicația WhatsApp și ca au fost luate toate masurile igienico-sanitare pentru revenirea copiilor in siguranța.

- Klus Iohannis – sterpelitorul de case cu acte false, cel care nu a platit statului 300.000 de euro, bani proveniti din inchirierea caselor obtinute ilegal – ii cere ministrului justitiei Stelian Ion sa „gaseasca solutii" pentru a se redeschide dosarul de la 10 august, clasat definitiv. In conditiile…

- Avanpremiera și premiera spectacolului Maria de Buenos Aires, programate pentru 16 și 17 februarie, sunt sold out, biletele epuizandu-se in mai puțin de o ora de la punerea in vanzare. „Maria de Buenos...

- Polonia se afla „intr-o perioada de proba” din punct de vedere al restricțiilor anti-pandemie. Autoritațile au luat decizia sa redeschida temporat hotelurile, cinematografele și teatrele. Acestea vor fi redeschise incepand de saptamana viitoare, conform Reuters și Agerpres. Ppera, filarmonica, terenurile…

- Vor fi mai puține clase de a IX-a in Gorj din urmatorul an școlar. In urma ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj s-a aprobat planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022. Acesta prevede 94 de clase de liceu și școala profesionala, fața de 116 cate sunt in…

- In București s-ar putea relaxa restricțiile. Asta pentru ca rata de infectare a scazut sub 3 la mia de locuitori. Prefectul Traian Berbeceanu a declarat, ieri, ca daca rata de raspandire se menține așa, va convoca peste 2 zile Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru trece in scenariul galben.…

- La propunerea Consiliului de Administrație, Senatul Universitații Transilvania din Brașov a decis revenirea activitaților didactice la scenariul hibrid, incepand cu al doilea semestru. Mai exact, cursurile se vor desfașura online, iar seminarele, laboratoarele și lucrarile practice se vor desfașura…

- Ministrul Educației a cerut, in data de 5 ianuarie 2021, o situație care sa cuprinda tot personalul școlilor, liceelor și inspectoratelor școlare care doresc sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Personalul din județul Alba a fost de asemenea inclus in acest plan, cei doritori urmand sa se vaccineze…