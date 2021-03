Creșele din Timișoara rămân închise pentru următoarele 14 zile Comitetul Local pentru Situații de Urgența Timișoara a decis, astazi, in privința creșelor – acestea ” vor ramane inchise in urmatoarele doua saptamani pentru a proteja sanatatea copiilor, familiilor și angajaților”. Decizia a fost luata in concordanța cu hotararea data duminica de Inspectoratului Școlar al Județului Timiș prin care unitațile de invațamant școlar și preșcolar raman […] Articolul Creșele din Timișoara raman inchise pentru urmatoarele 14 zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

