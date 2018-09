Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului Local s-a aflat si proiectul privind noul regulament de înscriere la cresele din Cluj-Napoca. Nemulțumite de faptul ca parinți din Florești sau Apahida își fac flotant pe Cluj ocupând astfel locurile în creșe, mamicile…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca alte 320 de noi locuri in cresele din Cluj-Napoca vor fi date in folosinta pana in 2020. Astazi de la ora 17.00 are loc la Primarie o dezbatere publica pe marginea noului regulament de inscriere a copiilor in creșele din oras.

- Miercuri, 22 august, ora 17.00, în Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca, va avea loc o dezbatere publica pe marginea Regulamentului de înscriere, repartizare și departajare al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.…

- Protest in Brașov, dupa modificarea Codului Penal. Zeci de oameni au blocat circulația pe o strada, pe care au traversat-o incontinuu. Dupa intervenția polițiștilor, protestatarii s-au mutat pe alta trecere de pietoni. Nemulțumiți pentru ca Parlamentul a adoptat modificarea Codului Penal , zeci de brașoveni…

- Prin aceasta petitie campania Metrou Cluj îsi propune sa sustina introducerea metroului în Cluj-Napoca si zona metropolitana. Proiectul nostru propune urmatorul traseu: Gilau – Floresti – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu, practic o linie…

- Oferta creselor de stat din Cluj-Napoca este cu mult sub nivelul cerintelor, iar alternativele – bonele sau cresele private depasesc cu mult bugetul unora dintre parinti. Mai multe mamici au protestat și au mers vineri la ședința de Consiliu Local, alaturi de copii, unde i-au cerut primarului…

- Președintele Klaus Iohannis implinește miercuri 59 de ani. Aflat la finalul mandatului caștigat in 2014 in competiția cu social-democratul Victor Ponta, cel de-al cincilea președinte al Romaniei iși aniverseaza ziua de naștere intr-un climat tensionat, cu atacuri din partea majoritații parlamentare…

- Politistii clujeni au retinut un barbat de 37 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj, dupa comiterea unui furt dintr-un magazin din Cluj-Napoca.”La data de 7 iunie a.c., politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un barbat de 37 de ani, din municipiul Turda, dupa ce acesta…