- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in...

- Iata lista unitatilor de invatamant prescolar din Municipiul Bucuresti deschise in perioada verii (lunile iulie-august). loading...

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, la propunerea Gabrielei Firea, hotararea privind inființarea, in Capitala, a unui Muzeu al copiilor. Instituția va funcționa intr-un spațiu de 1.800 mp, situat pe bd. Decebal nr. 11. „Deschidem in aceasta toamna Muzeul Copiilor. In aceasta…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta ca dupa doi ani de implementare a programului Voucher Materna au fost alocate peste 13 milioane de euro pentru femeile insarcinate din Capitala.In ultimii doi ani, 31.177 de mamici din Bucuresti au beneficiat de programul Voucher Materna, derulat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut anunțul mult așteptat pentru majoritatea bucureștenilor. Din acest weekend, parcurile, cimiterele, dar și Gradina Zoologica iși vor redeschide porțile.

- Pentru a evita interacțiunea și riscul imbolnavirii cu coronavirus, parinții copiii carora urmeaza sa treaca la prima etapa de invațamint preșcolar, pot sa iși inscrie picii la gradinițe pe site-ul egradinita.md. Anunțul a fost facut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, potrivit caruia, de la…

- Cei doi lei care vegheaza Institutul de Arta din Chicago, precum si imensa sculptura a lui Pablo Picasso din Daley Plaza au masca contra noului tip de coronavirus.Guvernatorul statului Illinois le-a cerut oamenilor ca de acum inainte sa poarte masca cand se afla pe strada. Primarul orasului…

- Gabriela Firea spune ca ia foarte in serios opțiunea redeschiderii parcurilor pentru bucureșteni. Nu același lucru se intampla și cu locurile de joaca pentru copii, care vor ramane inchise in continuare. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca ia in calcul foarte serios deschiderea parcurilor…