Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a anunțat vineri, 27 august, obținerea unei finanțari in valoare de 17,2 milioane de lei, cu TVA, pentru construirea unei creșe de 70 de locuri in cartierul sighișorean Tarnava II. "Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a aprobat, in cursul acestei saptamani, lista celor 138 de creșe care vor fi construite in țara. Astfel, autoritatea locala va depune in maximum 60 de zile documentația necesara pentru ca Ministerul sa faca demersurile in vederea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat joi constructia a 138 de crese noi in toate judetele tarii. “Astazi am aprobat construirea, prin ordin de ministru, a 138 de crese noi in toate municipiile tarii, in toate judetele Romaniei. Asa cum am promis, acest…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat la Targu Jiu, ca in aproximativ doua-trei saptamani va fi aprobata constructia a aproximativ 100 de crese noi la nivel national, in cadrul programului national pentru dezvoltarea infrastructurii anteprescolare, potrivit…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, vineri, la Targu Jiu, ca in aproximativ doua-trei saptamani va fi aprobata constructia a aproximativ 100 de crese noi, in cadrul programului national pentru dezvoltarea infrastructurii anteprescolare. In prima etapa…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat azi, la Targu-Mureș, derularea unui program național de natație prin construirea unei infrastructuri de bazine de inot atat pentru intreceri sportive, cat și pentru populație. Oficialul a dat asigurari ca toate investițiile…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat 14 noi contracte de finanțare pentru imbunatațirea serviciilor educaționale, sociale și culturale, reabilitarea energetica și promovarea spiritului antreprenorial. Acestea se vor derula prin Programul Operațional Regional…

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…