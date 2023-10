Crescuți printre bombardamente. Copiii din Fâșia Gaza, marcați pe viață de traumele războiului. „Este iadul pe pământ” Copiii din Fașia Gaza dezvolta simptome severe de trauma, pe langa riscul de moarte și ranire, potrivit medicilor psihiatri palestinieni. Dar nici macar nu este nevoie de opinia unui medic pentru a realiza la ce sunt expuși acești copii, judecand dupa imaginile ce vin de pe teren in acest interminabil conflict dintre Israel și Hamas. Deja 1.750 de copii uciși in conflictul Israel-Hamas Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas , a declarat ca 1.750 de copii au fost uciși in primele 16 zile de bombardamente ale forțelor israeliene (IDF), dupa atacul criminal al gruparii islamiste din 7 octombrie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

