Crescătorii de vaci au ajuns în pragul falimentului și preferă să arunce laptele decât să-l vândă pe nimic Fermierii sunt disperați pentru ca nu mai au unde sa vanda laptele produs. Ei se plang ca procesatorii refuza sa cumpere de la fermierii romani in ciuda prețului mic pe litrul de lapte. Ei nu reușesc sa-și susțina cheltuielile cu animalele și pun lacatul pe afaceri. Situația este dramatica in Ardeal, crescatorii de vaci din Maramureș, Salaj, Bihor, Harghita, Covasna nu mai au unde sa vanda laptele. Procesatorii le-au intors spatele și cumpara doar de la apropiate și de casa sau din Ungaria. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Circa 100 de crescatori de vaci din Salaj și Maramureș s-au strans, miercuri, in comuna Surduc din Salaj, unde au varsat cateva tone de lapte in semn de protest fața de situația dificila in care se afla sectorul zootehnic. Nu doar ca prețul de achiziție al laptelui s-a prabușit, ci se inchid tot mai…

- Inițial, crescatorii anunțasera ca vor varsa o tona de lapte, dar alții au sugerat sa-l imparta persoanelor fara posibilitați.Protestul este organizat de membrii cooperativelor crescatorilor de vaci din zona Ardealului și va avea loc in comuna Surduc, județul Salaj, la ferma unuia dintre crescatorii…

