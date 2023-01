Crescătorii de bovine din România vor primi ajutoare în valoare de 44 de milioane euro Comisia Europeana a aprobat ajutoare in valoare de 44 de milioane euro pentru sprijinirea in acest an a crescatorilor de bovine din Romania, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Crescatorii de bovine din Romania vor primi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEdedinvor primi…

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica din București va coordona implementarea unui proiect in valoare de aproximativ 3.800.000 de euro privind crearea unui centru de competența in domeniul adaptarii la schimbarile climatice in Romania, prin consolidarea unei rețele naționale de excelența, anunța Rador. …

- Autoritatile de reglementare sud-coreene au amendat compania Tesla cu 2,2 milioane de dolari pentru ca producatorul de automobile electrice nu si-a avertizat clientii ca acestea vor avea o autonomie mai mica de jumatate decat cea anuntata in cazul unor temperaturi scazute, informeaza BBC, relateaza…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, in contextul eșecului Schengen, ca este pentru prima oara cand Comisia Europeana propune ceva Consiliului JAI și decizia este cu totul alta. „Indiferent daca Austria ar fi votat cu Romania, daca pe ordinea de zi se reunea Romania cu Bulgaria, oricum…

- Datorita adoptarii planului sau teritorial pentru o tranziție justa, Romania va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o Tranziție Justa, pentru a sprijini o tranziție climatica justa catre o economie mai atractiva și mai verde, a anunțat Comisia Europeana, relateaza Rador. Fii la curent…

- Comisia Europeana a anunțat saptamana aceasta ca nu mai va monitoriza Romania și nu va mai intocmi rapoarte despre ea pe baza Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), dat fiind ca toate condițiile au fost deja satisfacute. Insa accederea in Schengen pare tot mai improbabila, relateaza Emerging…

- Comisia Europeana a aprobat o finanțare de peste 380 de milioane de euro in cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Vor fi implementate circa 170 de proiecte in intreaga Europa, indormeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Romania indeplineste cele patru conditionalitati din Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), care poate fi oprit, monitorizarea putand continua in cadrul mecanismului privind statul de drept, arata raportul pe care il va publica marti Comisia Europeana in cadrul MCV, informeaza Agerpres.…

- - Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…