- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a declarat, joi, dupa sedinta de Guvern, despre ordonanta care prevede sprijin pentru sectorul agricol, ca pe cele trei sectoare au fost alocate 170 de milioane de lei pentru sectorul bovin, 167 de milioane lei pentru crescatorii de suine si 116 milioane lei…

- Crescatorii de oi din judetul Olt au anuntat ca pretul carnii de miel va creste, anul acesta, de Paste, cu 40 de procente. Fermierii mai spun ca cerealele s-au scumpit si nu mai pot vinde la pretul de anul trecut, astfel ca, un kilogram de carne de miel-taiat va ajunge la 30 de lei, iar in viu-20 de…

- Frâna brusca în campania de imagine de la Chișinau „Țara mica cu inima mare!” Prim-ministrul Natalia Gavrilița a dat interviuri sensibile la BBC și CNN, s-a distribuit masiv pe rețelele sociale spusa ca Republica Moldova gazduiește cel mai mare numar de refugiați ucraineni…

- Firmele romanești de comerț și servicii vor putea obține noi ajutoare nerambursabile, in valoare totala de 50 de milioane de lei (circa 10 milioane de euro), prin viitorul Programul Comerț și Servicii, ediția 2022, prin care se finanțeaza inclusiv cheltuieli cu magazinele online și promovarea lor, potrivit…

- SUA vor acorda asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa reziste in fața invaziei ruse, a anunțat președintele american Joe Biden, miercuri, intr-o declarație de presa de la Casa Alba, potrivit CNN. Biden a raspuns astfel cererii…

- Potrivit Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Bistrița-Nasaud anul trecut s-au facut plați necuvenite de aproape 2,3 milioane de lei, jumatate reprezentand indemnizații de creștere a copilului. Peste 2.000 de persoane din județ au primit ajutoare financiare fara sa aiba dreptul. Intr-un…

- Un comandant de top al trupelor cecene si mana dreapta a liderului Ramzan Kadirov a fost ucis de fortele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, in zona aeroportului Gostomel din apropierea Kievului, potrivit mai multor surse. Generalul Magomed Tushaev ar fi fost eliminat impreuna cu intregul sau regiment.

- Episcopia Husilor, prin Asociatia "Filantropia Ortodoxa Husi", a acordat in cursul anului 2021 ajutoare financiare in valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei in cadrul programelor sociale derulate, se arata intr-un raport publicat pe site-ul eparhiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…