Crescătorii de animale au sacrificat în februarie mai multe vaci, oi şi capre, dar au redus numărul de sacrificări de porci şi păsări Potrivit INS, in luna februarie 2021 fata de februarie 2020, numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut la bovine si la ovine si caprine, iar la porcine si la pasari au scazut. In comparatie cu luna ianuarie 2021 numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au scazut in februarie 2021 la toate speciile de animale si pasari. In luna februarie 2021, au fost sacrificate 40.000 de capete de bovine(din care 11.000 de capete au fost sacrificate in abatoare), in crestere cu 11% fata de februarie 2020. Greutatea in carcasa in cazul vacilor, in luna februarie, a ajuns la 6.594 de tone,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

