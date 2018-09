Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50% din suprafata agricola a judetului Galati a fost declarata calamitata de catre fermieri, inaintea verificarilor pe care urmeaza sa le faca specialistii Directiei pentru Agricultura a...

- In ședința Guvernului din 12 iulie 2018 a fost aprobata o Hotarare care modifica Hotararea Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc”. Avand…

- Guvernul a aprobat joi o schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita in vederea producerii carnii de porc. Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pentru acest an, este de 4,6 milioane lei, in limita sumelor aprobate…

