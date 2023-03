Crescător de vaci: Am redus prețul laptelui aproape la jumătate, dar la raft nu se vede nimic In ultima vreme, prețul de achiziție a laptelui s-a micșorat aproape la jumatate, iar la raft nu se vede nimic, mai spune producatorul."Crescatorii trec printr-o perioada extrem de grea, prețul laptelui a scazut foarte mult, chiar aproape de jumatate. Ce s-a intamplat? S-au redus prețurile la cereale, de acord, dar noi cei care am fost nevoiți sa ținem cerealele in stoc, puteam sa le vindem toamna trecuta la preț mare, iar, acum, le avem in siloz. Cand facem prețul de cost, calculam la prețul cu care l-am produs, de la 3 lei și ceva cat era prețul la litrul de lapte, am ajuns sa-l vindem acum… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut fermier, Claudiu Davițoiu, care deține o ferma cu 800 de vaci la Afumați, in Ilfov, trage un semnal de alarma cu privire la viitorul acestui sector in Romania, unde efectivele s-au redus dramatic și cel mai probabil vor continua sa scada. Laptele va deveni un produs de lux, pentru ca fermierii…

- Cel mai ieftin litru de motorina standard putea fi cumparat astazi in Romania cu 7 lei și 19 bani, iar cel mai ieftin litru de benzina se vindea cu 6 lei și 48 de bani, dupa o noua scadere a prețurilor.

- Specialiștii din industria alimentara spun ca și producatorii, la randul lor, s-au confruntat cu scumpiri foarte mari, de la utilitați pana la alimentele de baza, iar in ultimul timp au fost nevoiți sa lucreze in pierdere.Practic, asta inseamna ca prețul painii va ramane la un nivel ridicat și in acest…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- Un barbat a fost ranit grav intr-o explozie urmata de incendiu care s-a produs, joi, in apartamentul sau, situat intr-un bloc de locuinte in localitatea timiseana Nadrag. Barbatul a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corpului, scrie News.ro. Pompierii au precizat ca explozia a fost urmata de incendiu…

- Prețurile combustibililor din țara au crescut in ultimele doua zile, deși la inceputul anului 2023 șoferii se puteau bucura de un preț mai ieftin la pompa. Cat costa astazi, 19 ianuarie 2023, benzina și motorina in București și in țara.

- Cand fiermierul Dimitrie Musca de la CAI Curtici Arad ne avertiza in septembrie 2022 ca prețul la cotletul sau ceafa de porc se va dubla și va ajunge undeva la 40 lei/kg cat de curand, toata lumea a zis ca exagereaza, ca ar avea oarecare interese sa se scumpeasca carnea și multe altele. Numai ca surpriza:…

- Prețul gazelor naturale in Europa au scazut la cel mai scazut nivel din 2021, in condițiile in care temperaturile blande reduc cererea pentru incalzire, iar condițiile de viscol au redus utilizarea combustibilului in producția de energie, relateaza Bloomberg. Contractele futures de referința au scazut…