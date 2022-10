Dincolo de tradiție, creșterea oilor in Romania reprezinta unul din sectoarele zootehniei care a mers cel mai bine de-a lungul timpului. Acum, insa, scumpirea furajelor și lipsa unui sprijin susținut din partea statului i-au determinat pe mulți oieri sa renunțe la animale și sa se apuce de altceva. In ritmul actual, in 2-3 ani, telemeaua o sa coste dublu, iar branza de burduf va ajunge istorie, avertizeaza Dan Petrescu, un crescator cunoscut din județul Argeș. “Niciodata n-am mai avut un an așa de greu. Toata lumea vinde oi. De la anul și din ce trece timpul o sa dubleze prețurile, pentru ca nu…