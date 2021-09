Cresc ușor pensiile, scade numărul pensionarilor In trimestrul al doilea, pensia medie lunara a fost de 1.661lei, in creṣtere cu 0,7% faṭa de trimestrul precedent, anunța Institutul Național de Statistica (INS). Numarul mediu de pensionari a fost de 5,085 milioane persoane, in scadere cu 14.000 de persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,657 milioane persoane, in scadere cu 8 mii persoane faṭa de trimestrul precedent. Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1601 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

