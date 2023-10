Cresc toate pensiile – Ce reprezintă 13,8%! Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a inistat sambata premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA. „La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor va intra in vigoare cu 1 ianuarie. (…) Intr-un fel, eu am devansat Legea pensiilor prin cererea de plata numarul 4, sa incercam sa o finalizam anul acesta, pentru ca erau prea multe jaloane in cererea de plata numarul 4 si sa nu mai patim cum s-a intamplat cu jalonul in cererea de plata numarul 3. Nu numai faptul ca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

